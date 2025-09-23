Μπόστιτς (Fed): Mε ανησυχεί ο πληθωρισμός

Ο αξιωματούχος της Fed, Ραφαέλ Μπόστιτς, δήλωσε ότι αναμένει περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού, τονίζοντας πως η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις.

«Καθώς έχουμε πάνω από τέσσερα χρόνια που δεν έχουμε πετύχει τον στόχο, είναι σαφές ότι πρέπει να μας απασχολεί σοβαρά», δήλωσε ο Μπόστιτς την Τρίτη στο podcast Macro Musings, που παρουσιάζει ο Ντέιβιντ Μπέκγουορθ του Mercatus Center στο Πανεπιστήμιο George Mason. «Θεωρώ πως είναι καθήκον μας να παραμείνουμε σε επιφυλακή στη μάχη κατά του πληθωρισμού» υπογράμμισε.

Μετά από μια χρονιά σταθερών επιτοκίων, η Fed μείωσε την προηγούμενη εβδομάδα το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντάς το στο εύρος 4% με 4,25%. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, χαρακτήρισε την κίνηση «διαχείριση κινδύνου», με στόχο τη στήριξη της αγοράς εργασίας, καθώς η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιβραδύνθηκε σημαντικά φέτος.

«Η ανησυχία γύρω από τους κινδύνους στην απασχόληση έχει αυξηθεί σημαντικά και για πολλούς είναι πλέον συγκρίσιμη με εκείνη για τον πληθωρισμό», δήλωσε σύμφωνα με το CNBC ο Μπόστιτς. «Αυτό δημιουργεί μια ένταση σχετικά με το ποια θα πρέπει να είναι η σωστή νομισματική πολιτική» τόνισε.