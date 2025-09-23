#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανία: Ζητά διεθνή δράση για τη Ζαπορίζια

Για πολλοστή φορά διακόπηκε η παροχή ρεύματος. «Η ρωσική κατοχή είναι η κύρια απειλή για την ασφαλή λειτουργία του πυρηνικού σταθμού», σημειώνει το Κίεβο.

Ουκρανία: Ζητά διεθνή δράση για τη Ζαπορίζια

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:28

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ζήτησε να υπάρξει αποφασιστική διεθνής δράση για να διασφαλιστεί η απομάκρυνση των ρωσικών δυνάμεων κατοχής από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, μετά την 10η διακοπή που σημειώθηκε σε όλες τις εξωτερικές γραμμές ηλεκτροδότησης.

«Το σημερινό περιστατικό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι η ρωσική κατοχή είναι η κύρια απειλή για την ασφαλή λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

«Η επιστροφή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στον πλήρη και νόμιμο έλεγχο της Ουκρανίας είναι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η πυρηνική ασφάλεια στην περιοχή», καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

