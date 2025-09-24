#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ερντογάν: «Πολύ καρποφόρα» η συνάντηση Τραμπ με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών για τη Γάζα

Στην επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στη Γάζα επικεντρώθηκε η συνάντηση του Τραμπ με τους ηγέτες των μουσουλμανικών χώρων. Θα εκδοθεί κοινή διακήρυξη.

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 07:02

Η συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ηγετών μουσουλμανικών χωρών επικεντρώθηκε στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα και στην επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων WAM την Τετάρτη.

Το πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κρίσης στον παλαιστινιακό θύλακα συζητήθηκαν επίσης ως προτεραιότητες στη συνάντηση.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και συμμετείχαν ηγέτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, πρόσθεσε το WAM.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ηγετών μουσουλμανικών χωρών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ήταν «πολύ καρποφόρα».

 

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, μετά τη συνάντηση, ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα εκδοθεί κοινή διακήρυξη των συμμετεχόντων και ότι είναι «ικανοποιημένος» από τα αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: Reuters, ertnews.gr

