Αλμα 7% για την Alibaba μετά το στοίχημα δισεκατομμυρίων στην AI

Οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας Alibaba Group στο Χονγκ Κονγκ αυξήθηκαν κατά 7% μετά την ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Eddie Wu, για σχέδια περαιτέρω επενδύσεων σε προϊόντα και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Wu σημείωσε ότι η εταιρεία «προωθεί δυναμικά ένα τριετές πρόγραμμα υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης ύψους 380 δισεκατομμυρίων γουάν (53 δισ. δολάρια)» και σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις «εν αναμονή της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης».

Οπως σημειώνει το CNBC, σχεδιάζει να δαπανήσει και επιπλέον χρήματα εκτός από το παραπάνω επενδυτικό πρόγραμμα σε μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης και ανάπτυξη υποδομών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την κυκλοφορία του μοντέλου γλώσσας τεχνητής νοημοσύνης Qwen-3-Max, του μεγαλύτερου μέχρι στιγμής, που περιέχει περισσότερους από 1 τρισεκατομμύριο παραμέτρους. Οι μετοχές της Alibaba που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ αυξήθηκαν κατά 7,7%.