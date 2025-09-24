#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χτυπήθηκε πετροχημικό συγκρότημα που ελέγχεται από την Gazprom στην περιοχή Σαλαβάτμ, στην ρωσική δημοκρατία του Μπασκορτοστάντ, καθώς και μονάδες καυσίμων στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ.

Νέα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:25

Το πετροχημικό συγκρότημα του Σαλαβάτ στη ρωσική δημοκρατία του Μπασκορτοστάντ, το οποίο ελέγχεται από τον ενεργειακό κολοσσό Gazprom, δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, δήλωσε σήμερα μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Ραντίι Χαμπίροφ.

Υπηρεσίες άμεσης δράσης λαμβάνουν μέτρα για να κατασβέσουν την πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Εξάλλου μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν «μαζική» επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε εγκαταστάσεις υποδομής καυσίμων και ενέργειας στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν θύματα, πρόσθεσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύχτας 70 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από ρωσικές περιφέρειες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

