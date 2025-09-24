#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Ρωσία αυξάνει τον ΦΠΑ στο 22%, πιέζει το έλλειμμα

Η Μόσχα ανεβάζει τον ΦΠΑ και επεκτείνει τον φόρο σε μικρότερες επιχειρήσεις, σε μια προσπάθεια να περιορίσει το διογκούμενο έλλειμμα που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:48

Η Ρωσία σχεδιάζει να αυξήσει τον φόρο κατανάλωσης και να διευρύνει τη βάση των εταιρειών που υποχρεούνται να τον καταβάλλουν, προκειμένου να καλύψει το διευρυνόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό.

Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας θα αυξηθεί από 20% σε 22% από το επόμενο έτος, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών την Τετάρτη. Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι θα εφαρμοστεί σε ευρύτερη βάση.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, επί του παρόντος, οι εταιρείες με ετήσια έσοδα πάνω από 60 εκατ. ρούβλια (716.400 δολάρια) καταβάλλουν ΦΠΑ στην κυβέρνηση, αν και στην πράξη συχνά μετακυλίουν τον φόρο στους καταναλωτές με τη μορφή υψηλότερων τιμών.

Το όριο αυτό θα μειωθεί σε εταιρείες με έσοδα 10 εκατ. ρούβλια, σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών.

