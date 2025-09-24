#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πτώση-έκπληξη για την επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γερμανία

Ο δείκτης του ινστιτούτου Ifo υποχώρησε στις 87,7 μονάδες, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, καθώς οι γερμανικές επιχειρήσεις βλέπουν αδύναμες προοπτικές και πλήγμα στις ελπίδες ανάκαμψης.

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:50

Η εμπιστοσύνη των γερμανικών επιχειρήσεων μειώθηκε αναπάντεχατον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα Τετάρτη, καθώς οι οικονομικές προοπτικές παρέμειναν αδύναμες.

Το ινστιτούτο Ifo ανακοίνωσε ότι ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος υποχώρησε στις 87,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 88,9 μονάδες τον Αύγουστο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει άνοδο στις 89,3 μονάδες.

Οι επιχειρήσεις ήταν λιγότερο ικανοποιημένες από την τρέχουσα επιχειρηματική τους δραστηριότητα ενώ οι προσδοκίες τους επιδεινώθηκαν αισθητά, καθώς οι ελπίδες για οικονομική ανάκαμψη υπέστησαν πλήγμα.

Η Γερμανία αγωνίζεται να ανακτήσει τη δυναμική της φέτος, με την οικονομία να συρρικνώνεται κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς η ζήτηση από τις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε μετά από μήνες προαγορών εν αναμονή των δασμών Τραμπ.

