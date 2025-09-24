Πτώση-έκπληξη για την επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γερμανία

Η εμπιστοσύνη των γερμανικών επιχειρήσεων μειώθηκε αναπάντεχατον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα Τετάρτη, καθώς οι οικονομικές προοπτικές παρέμειναν αδύναμες.

Το ινστιτούτο Ifo ανακοίνωσε ότι ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος υποχώρησε στις 87,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 88,9 μονάδες τον Αύγουστο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει άνοδο στις 89,3 μονάδες.

Οι επιχειρήσεις ήταν λιγότερο ικανοποιημένες από την τρέχουσα επιχειρηματική τους δραστηριότητα ενώ οι προσδοκίες τους επιδεινώθηκαν αισθητά, καθώς οι ελπίδες για οικονομική ανάκαμψη υπέστησαν πλήγμα.

Η Γερμανία αγωνίζεται να ανακτήσει τη δυναμική της φέτος, με την οικονομία να συρρικνώνεται κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς η ζήτηση από τις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε μετά από μήνες προαγορών εν αναμονή των δασμών Τραμπ.