Συγκινημένος ο Τζίμι Κίμελ: Δεν είχα πρόθεση να υποτιμήσω τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ

Ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής Τζίμι Κίμελ υιοθέτησε έναν συμβιβαστικό τόνο κατά την επιστροφή του στην τηλεόραση την Τρίτη το βράδυ, συγκινημένος σε πολλά σημεία και λέγοντας «ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να υποτιμήσω τον θάνατο ενός νεαρού άνδρα».

Οπως σημειώνει το Bloomberg, αναφερόμενος στη διαμάχη σχετικά με τις δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο Κίμελ είπε ότι κατανοεί πως για ορισμένους οι δηλώσεις του μπορεί να φάνηκαν «είτε ακατάλληλες είτε ασαφείς ή και τα δύο». Και για όσους πιστεύουν ότι έδειξα με το δάχτυλο, καταλαβαίνω γιατί είστε αναστατωμένοι».

Ο Κίμελ χαρακτήρισε τον δολοφόνο του Κερκ «άρρωστο άτομο» και είπε ότι η προθυμία της χήρας του Κερκ, Έρικα, να συγχωρήσει τον δολοφόνο είναι «ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε».