Champions League: H «χρυσή μηχανή» παραγωγής δισεκατομμυρίων

Η νέα σεζόν της κύριας φάσης της πιο διάσημης διοργάνωσης συλλόγων στον κόσμο, του Champions League, ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου.

Τριάντα έξι ομάδες, των οποίων οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες είναι μέλη της UEFA, προκρίθηκαν στη φάση των ομίλων. Πέρα από το κύρος στον αθλητικό χώρο, η διοργάνωση φέρνει και μεγάλα χρηματικά οφέλη καθώς ο νικητής του Champions League θα λάβει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ο διοργανωτής αναμένει να λάβει πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα αυτή τη σεζόν. Στην ανάλυσή της, η Ozios Broker εξετάζει το Champions League και άλλες δραστηριότητες της UEFA ως επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι αναλυτές διερεύνησαν επίσης κατά πόσο και πώς μικροί επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη «μηχανή παραγωγής χρημάτων».

Η UEFA αναμένει έσοδα ύψους 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη σεζόν 2025–2026. Μόνο το Champions League θα αποφέρει 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 75% των συνολικών προϋπολογισμένων εσόδων. Για σύγκριση, τις δύο προηγούμενες σεζόν το Champions League είχε δημιουργήσει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ (2023/2024) και 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ (2024/2025) για την UEFA.

Η UEFA αναφέρει ότι το 81% των εσόδων της προέρχεται από την πώληση δικαιωμάτων Mέσων Eνημέρωσης και τηλεοπτικής μετάδοσης, ένα επιπλέον 16% προέρχεται από εμπορικά δικαιώματα, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από πωλήσεις εισιτηρίων και άλλες μικρότερες πηγές.

Τι γίνεται με τον προϋπολογισμό της UEFA, ο οποίος ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ; Το μεγαλύτερο μέρος (€2,5 δισεκατομμύρια, σχεδόν το ήμισυ) διανέμεται μεταξύ των συμμετεχόντων στο Champions League. Το ίδιο το Champions League αποτελεί την πιο κερδοφόρα δραστηριότητα της UEFA, με κέρδη περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, η UEFA δεν κρατάει τα χρήματα για δικό της όφελος και για αυτό τον λόγο €583 εκατομμύρια πηγαίνουν στους συμμετέχοντες του UEFA Europa League, άλλα €295 εκατομμύρια στους συμμετέχοντες του Conference League και πάνω από €70 εκατομμύρια στο Women's Champions League και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών.

Παρά ταύτα, η UEFA αναμένει λειτουργικό κέρδος 371 εκατομμυρίων ευρώ για τη σεζόν 2025/2026, το οποίο όμως δεν κρατάει, αλλά το διανέμει περαιτέρω, κυρίως υπό μορφή των λεγόμενων πληρωμών αλληλεγγύης.

Φυσικά, η UEFA δεν είναι οργανισμός που αποσκοπεί στο κέρδος, ούτε είναι ανώνυμη εταιρεία στην οποία οι επενδυτές μπορούν να συμμετάσχουν στα κέρδη της. Από την πλευρά τους, αν θέλουν να συνδέσουν τις επενδύσεις τους με την επιτυχία των διοργανώσεων συλλόγων της UEFA, ίσως είναι σημαντικό να γνωρίζουν ποιες εταιρείες αποτελούν εταίρους ή χορηγούς, ειδικά του Champions League.

Οι ακόλουθες εταιρείες έχουν συμβόλαια χορηγίας με την UEFA: Heineken (ζυθοποιία και παραγωγή άλλων ποτών), Lay's και PepsiCo (παραγωγή chips πατάτας, τροφίμων και ποτών), Playstation και Sony (παραγωγή βιντεοπαιχνιδιών), FedEx (εταιρεία ταχυμεταφορών), Just Eat Takeaway.com (εφαρμογή παραγγελίας φαγητού), Mastercard (χρηματοοικονομικές υπηρεσίες), Qatar Airways (αεροπορική εταιρεία), Bet365 (εταιρεία στοιχημάτων) και Crypto.com (πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων).

Τα ποσά που καταβάλλουν αυτές οι εταιρείες στην UEFA για την ευκαιρία να αποκτήσουν προβολή κατά τη διάρκεια του Champions League δεν έχουν αποκαλυφθεί επισήμως. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της GlobalData, η UEFA εισέπραξε περίπου 665 εκατομμύρια ευρώ από χορηγίες μόνο για το Champions League τη σεζόν 2024/2025. Το portal GoaltheBall.com αναφέρει ότι η Heineken θα πληρώνει στην UEFA 65 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν έως το 2027, η Sony (Playstation) 55 εκατομμύρια ευρώ, και η Mastercard 52 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες «συνδέονται» με το brand του Champions League προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν τη διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα της διοργάνωσης. Πολλές από αυτές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια, και το γεγονός ότι συνδέονται με τη μεγαλύτερη συλλογική διοργάνωση του κόσμου μπορεί να ενισχύσει την κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα, εξασφαλίζοντας καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα σε σύγκριση με το αν παρέμεναν εκτός του κόσμου του ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντίκτυπος της χορηγίας στο Champions League στην οικονομική κατάσταση μιας συγκεκριμένης εταιρείας δεν μπορεί να μετρηθεί με αξιοπιστία. Πιο σημαντικό για την αξία αυτών των εταιρειών είναι η γενική οικονομική ανάπτυξη στον κόσμο ή στην αγορά τους, καθώς και η ειδική οικονομική τους κατάσταση.

Σημαντικός παράγοντας είναι και ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούνται αυτές οι εταιρείες. Γενικά, ο κλάδος της παραγωγής τροφίμων (όπως οι Heineken, PepsiCo και Just Eat Takeaway.com) τείνει να επηρεάζεται λιγότερο από οικονομικούς κύκλους.

Αντίθετα, η αγορά ηλεκτρονικών ειδών (Sony) μπορεί να υπόκειται σε κύματα καινοτομίας, τα οποία μπορεί να φέρουν νέους ανταγωνιστές στην αγορά. Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (FedEx, Mastercard) επηρεάζονται περισσότερο από τις γενικές μακροοικονομικές εξελίξεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, ανεξαρτήτως του αν η εταιρεία είναι χορηγός του Champions League ή άλλων αθλητικών διοργανώσεων.