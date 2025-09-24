#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μπέσεντ: Προχωράμε σε swap $20 δισ. με την Αργεντινή

Ψήφος εμπιστοσύνης από τον Ντόναλντ Τραμπ προς τον Χαβιέ Μιλέι και αγορές αργεντίνικων ομολόγων σε δολάρια, προκειμένου να αποτραπεί η υπερβολική αστάθεια.

Μπέσεντ: Προχωράμε σε swap $20 δισ. με την Αργεντινή

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:26

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συζητήσεις για swap 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Αργεντινή και είναι πρόθυμες να αγοράσουν ομόλογα της χώρας σε δολάρια, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Η κίνηση αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ προς τον υπερφιλελεύθερο ηγέτη Χαβιέ Μιλέι, έπειτα από συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και άλλων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Αργεντινής την Τρίτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις με Αργεντινούς αξιωματούχους για μια γραμμή swap 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Κεντρική Τράπεζα», ανακοίνωσε ο Μπέσεντ στο X. «Εργαζόμαστε σε στενό συντονισμό με την κυβέρνηση της Αργεντινής για να αποτρέψουμε την υπερβολική αστάθεια».

Τα ομόλογα της Αργεντινής σε δολάρια μείωσαν τις απώλειές τους μετά την ανακοίνωση.

Προ ολίγων ημερών, εξάλλου, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», προκειμένου η κυβέρνηση Τραμπ να στηρίξει την Αργεντινή κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αναταραχής στις αγορές, παρέχοντας βοήθεια στον πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι.

Ο Μιλέι, στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να περιορίσει τις εκροές πέσο και την πτώση των τιμών περιουσιακών στοιχείων μετά την απογοητευτική ήττα του στις τοπικές εκλογές, που ανησύχησε τις αγορές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Λούλα κατά ΗΠΑ: Απαράδεκτες οι επιθέσεις κατά της Βραζιλίας

«Σωσίβιο» ΗΠΑ σε Μιλέι για σταθεροποίηση του πέσο

Η Aργεντινή «έκαψε» 1 δισ. δολάρια για να υπερασπιστεί το πέσο

Συγκινημένος ο Τζίμι Κίμελ: Δεν είχα πρόθεση να υποτιμήσω τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο