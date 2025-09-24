Μπέσεντ: Προχωράμε σε swap $20 δισ. με την Αργεντινή

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συζητήσεις για swap 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Αργεντινή και είναι πρόθυμες να αγοράσουν ομόλογα της χώρας σε δολάρια, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Η κίνηση αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ προς τον υπερφιλελεύθερο ηγέτη Χαβιέ Μιλέι, έπειτα από συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και άλλων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Αργεντινής την Τρίτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις με Αργεντινούς αξιωματούχους για μια γραμμή swap 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Κεντρική Τράπεζα», ανακοίνωσε ο Μπέσεντ στο X. «Εργαζόμαστε σε στενό συντονισμό με την κυβέρνηση της Αργεντινής για να αποτρέψουμε την υπερβολική αστάθεια».

Τα ομόλογα της Αργεντινής σε δολάρια μείωσαν τις απώλειές τους μετά την ανακοίνωση.

Προ ολίγων ημερών, εξάλλου, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», προκειμένου η κυβέρνηση Τραμπ να στηρίξει την Αργεντινή κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αναταραχής στις αγορές, παρέχοντας βοήθεια στον πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι.

Ο Μιλέι, στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να περιορίσει τις εκροές πέσο και την πτώση των τιμών περιουσιακών στοιχείων μετά την απογοητευτική ήττα του στις τοπικές εκλογές, που ανησύχησε τις αγορές.