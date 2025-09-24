Ελεύθερος σκοπευτής χτύπησε σε γραφείο της υπηρεσίας Μετανάστευσης στο Ντάλας

Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε περιφερειακό γραφείο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στο Ντάλας, το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό διευθυντή της ICE, Τοντ Λάιονς.
«Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό ελεύθερο σκοπευτή», δήλωσε ο Λάιονς. «Έχουμε τρία άτομα τραυματισμένα προς το παρόν. Δεν γνωρίζουμε την κατάστασή τους. Έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο».
Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι ο ύποπτος είναι νεκρός από αυτοπυροβολισμό.
«Οι πληροφορίες ακόμη διαμορφώνονται, αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλαπλοί τραυματισμοί και νεκροί», ανέφερε η ανάρτησή της. Το κίνητρο του δράστη παραμένει άγνωστο.
