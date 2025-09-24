Γαλλία: Καλούν σε νέες κινητοποιήσεις τα συνδικάτα

Τα εργατικά συνδικάτα της Γαλλίας απηύθυναν έκκληση για συμμετοχή σε νέες πανεθνικές κινητοποιήσεις στις 2 Οκτωβρίου, μετά την άκαρπη συνάντηση με τον νέο πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκόρνου, μεταδίδει το Politico.

Η επικεφαλής του μεγαλύτερου εργατικού συνδικάτου της Γαλλίας, (CFDT), Μαριλίζ Λεόν, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις στα αιτήματα των ενώσεων, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη συζήτηση ως «χαμένη ευκαιρία».

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, έχει ήδη αντιμετωπίσει δύο ημέρες πανεθνικών κινητοποιήσεων από τότε που διαδέχθηκε τον Φρανσουά Μπαϊρού, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά την υπερψήφιση της πρότασης μομφής εναντίον του με αφορμή την πρότασή του για τον προϋπολογισμό. Τόσο ο Μπαϊρού όσο και ο Λεκόρνου έχουν προειδοποιήσει ότι η χώρα πρέπει να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες της για να αντιμετωπίσει το έλλειμμα της, το οποίο αναμένεται να φτάσει φέτος στο 5,4% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €3,3 τρισ.

Την ίδια στιγμή οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι συνέβαλαν στην ανατροπή τόσο του Μπαϊρού όσο και του προκατόχου του Μισέλ Μπαρνιέ, πιέζουν υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου, προτείνοντας ελάχιστο φόρο 2% για όσους η συνολική περιουσία υπερβαίνει τα €100 εκατ.