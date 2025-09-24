#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιρανός πρόεδρος: Δεν θα επιδιώξουμε ποτέ να κατασκευάσουμε πυρηνική βόμβα

Δηλώνω για άλλη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης ότι το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα, τόνισε ο Μασούντ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:43

Το Ιράν δεν έχει την πρόθεση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μιλώντας σήμερα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λίγες μέρες πριν από την επαναφορά των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης λόγω των πυρηνικών της φιλοδοξιών.

«Δηλώνω για άλλη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης ότι το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Πεζεσκιάν.

