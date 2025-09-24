#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Zελένσκι: Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει να χαθεί η Μοδλαβία

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πως επιδιώκει να συνεχίσει τον πόλεμό του επεκτείνοντάς τον πέραν της Ουκρανίας.

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:54

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σήμερα πως ο πλανήτης ζει την καταστροφικότερη κούρσα εξοπλισμών στην ανθρώπινη ιστορία.

Σε μια ομιλία που εκφώνησε ενώπιον του 193-μελούς σώματος, κατηγόρησε επίσης τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πως επιδιώκει να συνεχίσει τον πόλεμό του επεκτείνοντάς τον πέραν της Ουκρανίας.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι είπε σήμερα από το βήμα του ΟΗΕ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει η Μολδαβία να εισέλθει στην τροχιά της Ρωσίας.

«Η Ρωσία επιχειρεί να κάνει στη Μολδαβία ό,τι έκανε κάποτε το Ιράν στον Λίβανο και για μία ακόμη φορά η απάντηση της διεθνούς κοινότητας είναι ανεπαρκής. Έχουμε ήδη χάσει τη Γεωργία στην Ευρώπη… και εδώ και πολλά χρόνια, η Λευκορωσία κινείται επίσης προς μια εξάρτηση από τη Ρωσία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει να χαθεί επίσης η Μολδαβία», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

