Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει μερίδιο 10% στη Lithium America

Η μετοχή της Lithium Americas σημείωσε εκρηκτικό ράλι την Τετάρτη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να αποκτήσει μερίδιο 10% στην εταιρεία εξόρυξης με έδρα το Βανκούβερ του Καναδά.

Η Lithium Americas επαναδιαπραγματεύεται τους όρους δανείου ύψους 2,2 δισ. δολαρίων από το Υπουργείο Ενέργειας για το ορυχείο Thacker Pass στη Νεβάδα, δήλωσε στο CNBC αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Η μετοχή της Lithium Americas έφτασε τα 6,23 δολάρια σήμερα, σημειώνοντας άνοδο άνω του 100% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Τρίτης (3,07 δολάρια).

Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας εκτιμάται περίπου σε 1,5 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια του Λευκού Οίκου να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στην αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που επιδιώκει να λάβει μερίδιο σε καναδική εταιρεία. Η Lithium Americas είναι εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο του Τορόντο όσο και στο NYSE, αλλά η φορολογική της έδρα είναι στον Καναδά.

Το Υπουργείο Άμυνας απέκτησε μερίδιο 15% στην εταιρεία εξόρυξης σπάνιων γαιών MP Materials τον Ιούλιο. Οι μετοχές της MP Materials, η οποία εδρεύει στο Λας Βέγκας, έχουν επίσης υπερδιπλασιαστεί μετά τη συμφωνία.

Το Thacker Pass, στη βόρεια Νεβάδα, αναμένεται να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες πηγές λιθίου στη Βόρεια Αμερική, με την πρώτη φάση του έργου να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα τέλη του 2027. Το έργο αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ της Lithium Americas και της General Motors (GM).

Η Lithium Americas κατέχει το 62% και έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο του ορυχείου. Η GM διατηρεί το 38% και έχει συμφωνήσει να αγοράζει την παραγωγή όταν το έργο τεθεί σε λειτουργία. Το λίθιο αποτελεί κρίσιμο υλικό για τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων.