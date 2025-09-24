Drone από την Υεμένη έπληξε την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ, πολλοί τραυματίες

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη έπληξε το ισραηλινό θέρετρο Εϊλάτ της Ερυθράς Θάλασσας, στα σύνορα με την Ιορδανία και την Αίγυπτο, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών, οι δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν όταν εντοπίστηκε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πλησιάζει την περιοχή, προερχόμενο από την Υεμένη, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός. «Καταβλήθηκαν προσπάθειες για την αναχαίτισή του», όμως «έπεσε στη ζώνη του Εϊλάτ», σημειώνεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Πολλά βίντεο, που το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει, αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν ένα drone στον ουρανό, στα ανοιχτά του Εϊλάτ, και στη συνέχεια μια έκρηξη πίσω από την αλυσίδα των ξενοδοχείων στον παραθαλάσσιο δρόμο.

