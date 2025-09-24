#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Drone από την Υεμένη έπληξε την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ, πολλοί τραυματίες

Είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο από τους οποίους σοβαρά, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες.

Drone από την Υεμένη έπληξε την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ, πολλοί τραυματίες

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:41

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη έπληξε το ισραηλινό θέρετρο Εϊλάτ της Ερυθράς Θάλασσας, στα σύνορα με την Ιορδανία και την Αίγυπτο, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών, οι δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν όταν εντοπίστηκε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πλησιάζει την περιοχή, προερχόμενο από την Υεμένη, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός. «Καταβλήθηκαν προσπάθειες για την αναχαίτισή του», όμως «έπεσε στη ζώνη του Εϊλάτ», σημειώνεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Πολλά βίντεο, που το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει, αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν ένα drone στον ουρανό, στα ανοιχτά του Εϊλάτ, και στη συνέχεια μια έκρηξη πίσω από την αλυσίδα των ξενοδοχείων στον παραθαλάσσιο δρόμο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ισραήλ: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος από την Υεμένη συνετρίβη στον περίβολο ξενοδοχείου

Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης

Στρατιωτική υποδομή των Χούθι έπληξε το Ισραήλ

Νέες ισραηλινά πλήγματα κατά των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο