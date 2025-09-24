Εσπασε το φράγμα των 3 δισ. χρηστών μηνιαίως το Instagram

Το Instagram μετρά πλέον 3 δισεκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, δήλωσε o διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

«Τι απίστευτη κοινότητα έχουμε χτίσει εδώ!» έγραψε στο κανάλι του στο Instagram.

Πρόκειται για ακόμη ένα ορόσημο για την εφαρμογή κοινής χρήσης φωτογραφιών, την οποία απέκτησε το 2012 ο όμιλος κοινωνικής δικτύωσης έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η Meta αποκάλυψε τελευταία φορά τα στοιχεία για τους χρήστες του Instagram τον Οκτώβριο του 2022, όταν ο Ζάκερμπεργκ δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης ότι η εφαρμογή είχε ξεπεράσει τα 2 δισ. μηνιαίους χρήστες.

Η Meta δήλωσε τον Απρίλιο του 2024 ότι δεν θα αποκαλύπτει πλέον τους μηνιαίους και ημερήσιους αριθμούς ενεργών χρηστών για το Facebook και τις αδελφές εφαρμογές σε τριμηνιαία βάση. Έκτοτε, η Meta αναφέρει κάθε τρίμηνο τον αριθμό των ημερήσιων ενεργών ατόμων που χρησιμοποιούν όλη την οικογένεια εφαρμογών της. Αυτός ο αριθμός έφτασε τα 3,48 δισεκατομμύρια, δήλωσε η εταιρεία τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Με 3 δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες, το Instagram εντάσσεται στην αφρόκρεμα των πλατφορμών, μαζί με το Facebook και το WhatsApp.

Τον Ιανουάριο, ο Ζάκερμπεργκ δήλωσε ότι η εφαρμογή Facebook «χρησιμοποιείται από περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως». Τον Απρίλιο δήλωσε ότι το ίδιο φράγμα έσπασε και η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp.