#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Ο Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τη Μόσχα να σταματήσει το μακελειό στην Ουκρανία

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας «επανέλαβε την έκκληση του προέδρου Τραμπ να σταματήσει το μακελειό» και τόνισε ότι είναι αναγκαίο η Μόσχα «να λάβει σημαντικά μέτρα για τη βιώσιμη διευθέτηση της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης».

ΗΠΑ: Ο Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τη Μόσχα να σταματήσει το μακελειό στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:40

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε ευθέως τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ να σταματήσει το «μακελειό» στην Ουκρανία, την ώρα που η Ουάσινγκτον σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη Μόσχα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας «επανέλαβε την έκκληση του προέδρου Τραμπ να σταματήσει το μακελειό» και τόνισε ότι είναι αναγκαίο η Μόσχα «να λάβει σημαντικά μέτρα για τη βιώσιμη διευθέτηση της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης» δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχαν νωρίτερα οι δύο υπουργοί.

Λαβρόφ και Ρούμπιο συναντήθηκαν σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και συζήτησαν επί περίπου 50 λεπτά.

Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι το Κίεβο θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη και «ίσως ακόμη περισσότερα» στον πόλεμο με τη Ρωσία, κάνοντας στροφή 180 μοιρών στην προσέγγισή του, αφού επί μήνες επέμενε ότι η Ουκρανία θα έπρεπε πιθανότατα να παραχωρήσει εδάφη.

Η Ρωσία πάντως διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν είναι σε θέση να ανακτήσει τα εδάφη της και προειδοποίησε ότι σκοπεύει να συνεχίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε το 2022.

Ο Ρούμπιο, μιλώντας την Τρίτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, υποστήριξε ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τερματιστεί με στρατιωτικά μέσα αλλά μόνο «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους

Ρούμπιο: Πιθανή συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα

Ρωσία: Κωλοτούμπα Τραμπ υπό την επίδραση του Ζελένσκι

Ρούμπιο: «Πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για μια εκεχειρία στη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο