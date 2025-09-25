#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σε ανασφάλεια οι Γάλλοι μετά την τελευταία κυβερνητική κρίση

Η πολιτική αστάθεια και οι συνεχείς αλλαγές στην ηγεσία της χώρας προκαλούν ανησυχία στους Γάλλους καταναλωτές, με την εμπιστοσύνη τους να παραμένει χαμηλά.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:42

Αδύναμη παρέμεινε η  καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο, αντικατοπτρίζοντας την αυξημένη αβεβαιότητα μετά τη δεύτερη κυβερνητική κατάρρευση σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η μηνιαία μέτρηση του δείκτη καταναλωτικού κλίματος παρέμεινε αμετάβλητη στις 87 μονάδες, σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες των αναλυτών. Βρίσκεται κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο των 100 μονάδων εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία από τότε που ο Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του περασμένου έτους έχει επιβαρύνει τις προοπτικές για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Ο νέος πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνύ (φωτογραφία), διορίστηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να καταρτίσει προϋπολογισμό, μετά την αποπομπή του Φρανσουά Μπαϊρού λόγω των σχεδίων του για μεγάλες περικοπές το 2026.

French Politics Weighs on Household Sentiment

 

Source: Insee

 

