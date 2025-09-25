#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Φρένο στον κύκλο χαλάρωσης από την κεντρική τράπεζα Ελβετίας

Στη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε να διατηρηθούν τα επιτόκια αμετάβλητα στο μηδέν, διακόπτοντας τον κύκλο χαλάρωσης, καθώς οι αξιωματούχοι αποφεύγουν την επιστροφή σε αρνητικά επιτόκια.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:35

Οι δασμοί που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν «σημαντική πρόκληση» για την ελβετική οικονομία και είναι πιθανό να επηρεάσουν αρνητικά τη δραστηριότητα, προειδοποίησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας (SNB), Μάρτιν Σλέγκελ.

Κοιτάζοντας μπροστά, ανέφερε ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τον πληθωρισμό και τις οικονομικές εξελίξεις παραμένει υψηλή.

Ο Σλέγκελ πρόσθεσε ότι η εγχώρια πληθωριστική πίεση παραμένει «σχεδόν αμετάβλητη» σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και ότι οι προβλέψεις παραμένουν εντός του εύρους σταθερότητας τιμών.

Επιβεβαίωσε ότι η SNB θα προσαρμόσει την νομισματική πολιτική όπως χρειαστεί και ότι η κεντρική τράπεζα είναι ακόμη πρόθυμη να είναι ενεργή στην αγορά συναλλάγματος όταν χρειάζεται. 

Στη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε να διατηρηθούν τα επιτόκια αμετάβλητα στο μηδέν, διακόπτοντας τον κύκλο χαλάρωσης, καθώς οι αξιωματούχοι αποφεύγουν την επιστροφή σε αρνητικά επιτόκια.

Υπενθυμίζεται ότι έχει μειώσει το βασικό της επιτόκιο έξι φορές από τον Μάρτιο του 2024 με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και την αντιμετώπιση των χαμηλών πληθωριστικών πιέσεων.

Από τον Ιούνιο του 2025 - όταν έκανε και την τελευταία μείωση του βασικού επιτοκίου της - παραμένει στο 0% μετά και τη σημερινή της απόφαση, με την SNB να παρακολουθεί στενά τις οικονομικές συνθήκες και να προετοιμάζεται για περαιτέρω δράσεις εάν κριθεί απαραίτητο.

