Καζιμίρ (ΕΚΤ): Πετύχαμε τον στόχο μας για τον πληθωρισμό

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Πίτερ Καζιμίρ, δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν επιτύχει τον στόχο τους για τον πληθωρισμό και δεν χρειάζεται να βιαστούν να προχωρήσουν σε περαιτέρω αλλαγές στα επιτόκια.

«Μπορούμε να πούμε με κάποια υπερηφάνεια ότι έχουμε επιτύχει τον στόχο μας και τώρα πρέπει να παραμείνουμε υπομονετικοί και αποφασιστικοί, έτοιμοι να δράσουμε όταν έρθει η ώρα», δήλωσε ο Σλοβάκος αξιωματούχος στη Μπρατισλάβα.

«Σε περιόδους όπως αυτές, όπου τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς, σίγουρα δεν είναι βαρετή η θέση στην οποία βρισκόμαστε», πρόσθεσε. «Το καθήκον μας είναι να συλλέγουμε και να αναλύουμε δεδομένα και, στη συνέχεια, με την ευελιξία και την ικανότητα που έχουμε, να αντιδρούμε όταν είναι πραγματικά απαραίτητο».

Οπως θυμίζει το Bloomberg, η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ έχει δήλωσει ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ βρίσκεται σε «καλή θέση» μετά από οκτώ μειώσεις του επιτοκίου καταθέσεων, στο 2%. Με τον πληθωρισμό επίσης σε αυτό το επίπεδο, οι traders και οι οικονομολόγοι δεν προβλέπουν περαιτέρω μειώσεις στο κόστος δανεισμού.