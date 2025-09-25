#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κομισιόν: Αντιμονοπωλιακή έρευνα κατά της SAP

Στο στόχαστρο οι πρακτικές του κολοσσού στην παροχή υπηρεσιών για on-premises λογισμικό. Η SAP είναι μία από τις λίγες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες της Ευρώπης, με χρηματιστηριακή αξία €275 δισ.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:35

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τον ρόλο της SAP σε μέρος της αγοράς λογισμικού επιχειρήσεων, με τις ρυθμιστικές αρχές να δηλώνουν ότι μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες της Ευρώπης ενδέχεται να έχει «περιορίσει» τον ανταγωνισμό.

Οι ρυθμιστικές αρχές των Βρυξελλών ανέφεραν ότι η έρευνα επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για λογισμικό επιτόπιας εγκατάστασης (on-premises software).

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η ΕΕ δήλωσε ότι ανησυχεί πως ορισμένες από τις πρακτικές που εφαρμόζει η SAP ενδέχεται να συνιστούν «εκμεταλλευτική συμπεριφορά» απέναντι στους πελάτες της, «που μπορεί να χαρακτηριστεί ως αθέμιτοι όροι συναλλαγής».

Ανακοινώνοντας την έρευνα την Πέμπτη, η Επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέσα Ριβέρα, δήλωσε:

«Ανησυχούμε ότι η SAP μπορεί να περιόρισε τον ανταγωνισμό σε αυτή τη σημαντική δευτερογενή αγορά, καθιστώντας δυσκολότερη την είσοδο ανταγωνιστών, αφήνοντας στους Ευρωπαίους πελάτες λιγότερες επιλογές και υψηλότερο κόστος».

Η SAP, με έδρα την πόλη Γουόλντορφ στη νοτιοδυτική Γερμανία, είναι μία από τις λίγες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες της Ευρώπης, με χρηματιστηριακή αξία €275 δισ. Η εταιρεία έχει προσπαθήσει να μετατοπίσει τη δραστηριότητά της από την πώληση αδειών χρήσης για λογισμικό επιτόπιας εγκατάστασης προς πιο επικερδείς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών cloud.

Απαντώντας στην έρευνα της ΕΕ, η SAP ανέφερε ότι οι «πολιτικές και οι ενέργειές της συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες ανταγωνισμού» και ότι θα συνεργαστεί στενά με τις Βρυξέλλες για να «επιλύσει τα ζητήματα που τέθηκαν». 

 

