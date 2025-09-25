#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Με 3,8% έτρεξε η οικονομία το δεύτερο τρίμηνο

Αρκετά μεγαλύτερη από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί ήταν η ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο σύμφωνα με τη δεύτερη μέτρηση του ΑΕΠ.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:44

H οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σύμφωνα με τη δεύτερη μέτρηση για το ΑΕΠ, η οποία ήταν αρκετά υψηλότερη από την αρχική.

Ειδικότερα, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,8% έναντι 3,3% που είχε εκτιμηθεί αρχικά. 

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι η μέτρηση θα παραμείνει αμετάβλητη στο 3,3%. 

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους το ΑΕΠ των ΗΠΑ είχε συρρικνωθεί κατά 0,5%. 

Σημαντική ήταν η αναθεώρηση για τις καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2,5% αντί για 1,6% που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως. 

