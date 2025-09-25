#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στοχοποίησε ουκρανικό drone στο Κουρσκ

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη, χωρίς να υπάρξουν θύματα, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:13

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) επιχείρησε να επιτεθεί στον πυρηνικό σταθμό Κουρσκ-2 που είναι επί του παρόντος υπό κατασκευή στην πόλη Κουρτσάτοφ, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης Αλεξάντερ Χινστέιν.

Το drone συνετρίβη εντός ενός κτιρίου στον χώρο της κατασκευής, δήλωσε ο Χινστέιν, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα και ότι ο σταθμός εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

