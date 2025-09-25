Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι ο Τραμπ τους δίνει τον... μουντζούρη

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι η τελευταία ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία στοχεύει να τους θέσει σε μια «αδύνατη αποστολή» (impossible mission), η οποία θα επιτρέψει στον Αμερικανό πρόεδρο να μεταθέσει την ευθύνη μακριά από την Ουάσιγκτον, εάν το Κίεβο αποτύχει στον πόλεμο ή αντιμετωπίσει έλλειψη πόρων.

Μετά από μήνες πίεσης προς την Ουκρανία να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα και να παραδώσει τα κατεχόμενα ρωσικά εδάφη, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέπληξε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες την Τρίτη, δηλώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Κίεβο μπορεί «να πολεμήσει και να κερδίσει» όλη τη γη του «με τη βοήθεια της ΕΕ».

Ενώ η νέα στάση του Τραμπ έγινε δεκτή θετικά σε ορισμένους κύκλους, αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τους αναθέτει την ευθύνη για την άμυνα της Ουκρανίας με προσδοκίες που η Ευρώπη δύσκολα θα μπορέσει να εκπληρώσει, γράφουν οι Financial Times.

Ο Τραμπ έχει επίσης υιοθετήσει αυστηρότερη στάση σχετικά με τις κυρώσεις, καλώντας την ΕΕ να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και να επιβάλει δασμούς στην Κίνα και την Ινδία -μέτρα που ο Βίκτορ Ορμπαν της Ουγγαρίας, σύμμαχος του Τραμπ, είχε δηλώσει εδώ και καιρό ότι θα μπλοκάρει.

«Αυτή είναι η αρχή ενός παιχνιδιού μετάθεσης ευθυνών», δήλωσε ένας αξιωματούχος για την απότομη αλλαγή στάσης του Τραμπ. «Οι ΗΠΑ ήξεραν ότι η επιβολή δασμών σε Κίνα και Ινδία θα ήταν αδύνατον» για την ΕΕ να γίνει αποδεκτή.

«Ο Τραμπ “χτίζει την έξοδο” ώστε να μπορέσει να κατηγορήσει την Ευρώπη όταν και αν χρειαστεί», είπε μια πηγή. Η αλλαγή ήταν «θεαματική» και «γενικά καλή», αλλά ο Τραμπ «θέτει πολύ ψηλά τον πήχη», παρατήρησε ένας Γερμανός αξιωματούχος.

«Ο Τραμπ θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο, μετά από εννέα μήνες στην εξουσία, αυτός ο πόλεμος να γίνει και δικός του πόλεμος» και όχι μόνο «πόλεμος του Μπάιντεν», δήλωσε ο Κάρλο Μασάλα, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Bundeswehr του Μονάχου.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος επεσήμανε την υπογραφή του Τραμπ «Καλή τύχη σε όλους!» στο τέλος της ανάρτησής του στο Truth Social ως ισοδύναμη με σημείωμα παράδοσης. Άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε: «Όλοι βλέπουν ότι αποστασιοποιείται».

Μετά από διμερή συνάντηση με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδωσε μια πιο θετική ερμηνεία στη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ σωστή».

«Αν υποστηρίξουμε πλήρως την Ουκρανία σε αυτή την κατάσταση, η ρωσική οικονομία υποφέρει, οπότε υπάρχει μια ευκαιρία για ένα καλό μέλλον», πρόσθεσε ο Μακρόν. Όμως οι ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Τραμπ δεν είναι πλέον αξιόπιστος σύμμαχος, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο τόνος του Τραμπ για τη σύγκρουση έχει μεταβληθεί από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Μετά την αντιπαράθεση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Oval Office τον Φεβρουάριο, έχει μαλακώσει την προσέγγισή του προς το Κίεβο. Την Τρίτη, χαρακτήρισε τον Ουκρανό ηγέτη «γενναίο άνθρωπο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης εκφράσει απογοήτευση για την αδυναμία του να τερματίσει τον πόλεμο και για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας στον Ρώσο πρόεδρο ότι πρέπει να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες ή να αντιμετωπίσει συνέπειες. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έχει επιβάλει ακόμη κανένα άμεσο μέτρο στη Μόσχα και συνεχίζει περιοδικά να κατηγορεί τον Ζελένσκι για τη σύγκρουση.

Ο Σεργκίι Κισλίτσια, πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, δήλωσε την Τετάρτη στην εφημερίδα Financial Times στο Κίεβο ότι τα σχόλια του Τραμπ για την Ουκρανία «δεν ήταν αυθόρμητη, συναισθηματική έκρηξη».

«Προέκυψαν από μακρές, πολυεπίπεδες συζητήσεις με την Ουκρανία, Ευρωπαίους εταίρους και Αμερικανούς αξιωματούχους» επί αρκετές εβδομάδες, είπε ο Κισλίτσια, ο οποίος ήταν στο Oval Office με τον Ζελένσκι και τον Τραμπ κατά την τελευταία τους συνάντηση. «Προέκυψαν ως αποτέλεσμα της παρουσίασης πληροφοριών [στον Τραμπ] και των συμβουλών των κορυφαίων του συνεργατών», πρόσθεσε.