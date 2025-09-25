#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρούτε: Ρίξτε τα ρωσικά αεροσκάφη εάν χρειαστεί

Στη γραμμή Τραμπ ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, δίνει οδηγίες προς τα κράτη μέλη που εντοπίζουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροπλάνα στον εναέριο χώρο τους, «αρκεί να αξιολογούν σωστά την απειλή».

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:46

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε υποστήριξε σήμερα τις δηλώσεις που έκανε αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ότι τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροπλάνα εάν εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους, εφόσον μια τέτοια κίνηση είναι απαραίτητη.

«Εάν είναι απαραίτητο. Συμφωνώ απόλυτα με τον πρόεδρο Τραμπ: εάν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News, προσθέτοντας ότι οι στρατοί του ΝΑΤΟ είναι εκπαιδευμένοι να αξιολογούν τέτοιες απειλές και να καθορίζουν εάν μπορούν να συνοδεύσουν ρωσικά αεροπλάνα εκτός συμμαχικού εδάφους ή να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

