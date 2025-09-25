Τραμπ σε Ερντογάν: Θα συζητήσουμε για τα F-35, μην αγοράζεις ρωσικό αργό

«Θα κάνουμε επιπλέον εμπορικές συναλλαγές με τον πρόεδρο Ερντογάν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόμενος τον Τούρκο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, βάζοντας στη συζήτηση τόσο τα F-16, τα F-35 και τους Patriot όσο και τους δασμούς, το Μεσανατολικό, την Halkbank και σειρά άλλων θεμάτων.

Ερωτηθείς αν προτίθεται συμφωνήσει στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι θα καταφέρει να αγοράσει ό,τι θέλει να αγοράσει». Όπως είπε, «χρειάζεται ορισμένα πράγματα και εμείς χρειαζόμαστε ορισμένα πράγματα και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα».

Είπε επίσης ότι θα ζητήσει από τον Τούρκο ομόλογό του να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Τραμπ παρατήρησε ακόμη ότι ο Ερντογάν είναι «πολύ σεβαστός» τόσο από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όσο και από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και «θα μπορούσε να ασκήσει μεγάλη επιρροή αν το ήθελε. Προς το παρόν, διατηρεί ουδέτερη στάση». «Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία» προσέθεσε.

Οπως είπε, «είναι ντροπή» αυτό που κάνει η Ρωσία και ο Πούτιν «πρέπει να σταματήσει»

Trump: "I'd like to have him [Erdogan] stop buying any oil from Russia while Russia continues this rampage against Ukraine." pic.twitter.com/LgHUDyXbjg — Visegrád 24 (@visegrad24) September 25, 2025

O Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

«Θα κάνουμε ότι μας αναλογεί», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος, τονίζοντας ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. «Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο», δήλωσε λίγο πριν ξεκινήσει η κατ' ίδιαν συνάντηση των δύο προέδρων. Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν: «Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (σ.σ. στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν να έχουν κάποια βοήθεια».

.@POTUS The Greek Orthodox Church was here (White House) and they would really like to have some help, they need some help and I said I would mention that. — Lena Argiri (@lenaargiri) September 25, 2025

Ο Ερντογάν είπε οι δύο ηγέτες μπορούν να οδηγήσουν τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ σε άλλο επίπεδο.

Η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν ξεκίνησε σαφώς εγκάρδια, αν και υπάρχει έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τα αποτελέσματά της.

#SONDAKİKA | Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da Donald Trump tarafından karşılandı. İki lider tokalaştı. pic.twitter.com/U5U2JlNGRR — CNN TÜRK (@cnnturk) September 25, 2025

Ερωτηθείς πότε οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας, ο Τραμπ απάντησε «σχεδόν αμέσως» εάν υπάρξει μια καλή συνάντηση σήμερα.

BREAKING: Trump:



We could lift (CAATSA) sanctions on Türkiye almost immediately. pic.twitter.com/K4VuOYwpG1 — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

Οταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τον Ερντογάν για τον πόλεμο στη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Δεν γνωρίζω τη στάση του, δεν μπορώ να σας πω».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι είχε μια «εξαιρετική συνάντηση» με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ προ ημερών. Προανήγγειλε, μάλιστα, μια μεγάλη ανακοίνωση για τη Συρία.

«Νομίζω ότι είμαστε κοντά στο να καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε για το Παλαιστινιακό, προσθέτοντας ότι «πρέπει να επιστραφούν οι όμηροι».

Μπροστά στις κάμερες, ο Τραμπ ήταν γεμάτος επαίνους για τον Τούρκο ομόλογό του και οι δύο άνδρες κατάφεραν να αποφύγουν κάθε διαφωνία, ακόμη και σε ζητήματα όπου έχουν σαφώς διαφορετικές απόψεις.

Καμία σχέση, δηλαδή, με το σκηνικό δημόσιας φιλονικίας που φιλοτεχνήθηκε πρόσφατα στον Λευκό Οίκο κατά τις συναντήσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Νοτιοαφρικανό Σίριλ Ραμαφόσα...

Επιστολή 20 βουλευτών σε Ρούμπιο-Χέσγκεθ: Mην πουλήσετε F-16 και F-35 στην Τουρκία

Στο μεταξύ, να σεβαστεί η κυβέρνηση Τραμπ τη νομοθεσία, προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία, ζητούν με επιστολή τους από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ 20 Αμερικανοί βουλευτές, ανάμεσά τους και οι Ελληνοαμερικανοί Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλιωτάκη.

Στην επιστολή οι βουλευτές τονίζουν ότι ενδεχόμενη πώληση «θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και θα έθετε σε δοκιμασία τις σχέσεις με σημαντικούς συμμάχους».

«Σας γράφουμε για να εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας στην πρόσφατη ανακοίνωση ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε ενεργές συζητήσεις με την Τουρκία σχετικά με "μία σημαντική συμφωνία για τα F-16" και "τη συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35", τις οποίες αναμένει να "ολοκληρώσει θετικά". Η προώθηση μιας τέτοιας πώλησης χωρίς την εκπλήρωση των απαιτήσεων της νόμιμης πιστοποίησης θα παραβίαζε τον αμερικανικό νόμο, θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και θα έθετε σε δοκιμασία τις σχέσεις με σημαντικούς συμμάχους», αναφέρει χαρακτηρτιστικά.

Προσθέτει πως «οι κίνδυνοι ασφαλείας από την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία είναι γνωστοί. Το S-400 αποτελεί άμεση απειλή για τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων τόσο των F-16 όσο και των F-35, επιτρέποντας στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να αποκτήσουν πληροφορίες για ευαίσθητη στρατιωτική τεχνολογία των ΗΠΑ, εάν λειτουργούν παράλληλα με αυτές τις πλατφόρμες. Αυτοί οι κίνδυνοι οδήγησαν στην απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35 και στην επιβολή κυρώσεων βάσει της Πράξης Αντιμετώπισης των Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων (CAATSA)».

«Εκτός από την CAATSA, το Κογκρέσο θέσπισε το Άρθρο 1245 του Νόμου περί Εθνικής Άμυνας για το Οικονομικό Έτος 2020… το οποίο επιβάλλει συγκεκριμένους νομικούς περιορισμούς σε οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία… Ωστόσο, δεν έχει παρασχεθεί τέτοια πιστοποίηση στο Κογκρέσο, ούτε η Τουρκία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να πληροί τις προϋποθέσεις για μια τέτοια πιστοποίηση. Οποιαδήποτε πώληση ή μεταφορά αεροσκαφών F-35 ή σχετικών συστημάτων ελλείψει αυτής της πιστοποίησης θα αποτελούσε επομένως σαφή παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ. Επιπλέον, οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης αυτών των απαιτήσεων… θα αψηφούσε κατάφωρα την πρόθεση του Κογκρέσου», τονίζει επίσης η επιστολή.

«Το Κογκρέσο έχει σταθερά υποστηρίξει τους διακομματικούς περιορισμούς στην πρόσβαση της Τουρκίας στο F-35. Οποιαδήποτε κίνηση για την αντιστροφή αυτής της πολιτικής χωρίς πρώτα να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη από το νόμο πιστοποίηση θα αποτελούσε σαφή παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ, θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου και θα σήμαινε σε άλλους ότι η νομοθεσία και οι στρατηγικές αρχές των ΗΠΑ μπορούν να αγνοηθούν», καταλήγει η ανακοίνωση.