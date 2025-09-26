Η Turkish Airlines θα αγοράσει 225 αεροσκάφη από τη Boeing

H τουρκική αεροπορική εταιρeία Turkish Airlines ανακοίνωσε σήμερα (26/9) ότι αποφάσισε να αγοράσει 75 αεροσκάφη από τη Boeing, τα 50 από αυτά σε παραγγελία και τα 25 σε καθεστώς εναλλακτικής επιλογής (option) για τους τύπους B787-9 και B-787-10.

Σε ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης η τουρκική αεροπορική εταιρία ανέφερε ότι έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τη Boeing για τη συνολική αγορά 150 αεροσκαφών. Από αυτά, τα 100 σε παραγγελία και τα υπόλοιπα 50 σε καθεστώς εναλλακτικής επιλογής για τους τύπους 737-8/10 MAX.

Σύμφωνα με την Turkish Airlines οι παραγγελίες για τα αεροσκάφη 737-8/10 MAX θα γίνουν ανάλογα με την επιτυχή κατάληξη των συζητήσεων που διεξάγονται με την εταιρία παραγωγής κινητήρων CFM International.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ