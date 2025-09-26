#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιταλία: Πρόστιμα «μαμούθ» σε έξι πετρελαϊκές εταιρείες για σχηματισμό καρτέλ

Εφάρμοζαν παράλληλες αυξήσεις τιμών, έπειτα από ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους, ανακοίνωσε η ιταλική Αντιμονοπωλιακή Αρχή. Για ποιες εταιρείες χτυπάει η... καμπάνα.

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:04

Η ιταλική Αντιμονοπωλιακή Αρχή ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε σε έξι πετρελαϊκές εταιρείες, τις Eni, Esso, Ip, Q8, Saras και Tamoil, πρόστιμα, που υπερβαίνουν τα 936 εκατομμύρια ευρώ, για σχηματισμό καρτέλ σε σχέση με την πώληση καυσίμων για αυτοκίνητα στην Ιταλία.

Η αρχή ανακοίνωσε πως, έπειτα από έρευνα, την οποία άρχισε ύστερα από καταγγελία μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, διαπίστωσε ότι οι εταιρείες «εφάρμοζαν παράλληλες αυξήσεις των τιμών -οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συνέπιπταν- έπειτα από άμεση ή έμμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους»,.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το καρτέλ άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2020 και συνεχίσθηκε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.

Το μεγαλύτερο από τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήταν 336.214.660 ευρώ στον ενεργειακό κολοσσό Eni.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μαύρες τρύπες και νέοι πονοκέφαλοι για τους παρόχους ρεύματος

