Βρετανία: Η κυβέρνηση εισάγει την ψηφιακή ταυτότητα στην εργασία

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:35

Η κυβέρνηση της Βρετανίας προχωρά στην καθιέρωση υποχρεωτικής ψηφιακής ταυτότητας για όλους όσοι ξεκινούν νέα εργασία, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η παράνομη απασχόληση και να ενισχυθεί η ασφάλεια των συνόρων. Το μέτρο, που θα εφαρμοστεί έως το τέλος της δεκαετίας, θα προβλέπει τη διασταύρωση των στοιχείων των εργαζομένων με κεντρική βάση δεδομένων ώστε να πιστοποιείται το δικαίωμα εργασίας τους.

 

Σε άρθρο του στην εφημερίδα Telegraph, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν τα αριστερά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων και των Εργατικών, «απέφυγαν» να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες των πολιτών γύρω από την παράνομη μετανάστευση, τονίζοντας ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί «κάθε πτυχή του προβλήματος».

Η εξαγγελία έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η ηγέτης των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ χαρακτήρισε την πρόταση «απελπισμένο κόλπο», ενώ οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες προειδοποίησαν ότι μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική συλλογή προσωπικών δεδομένων.

Το μέτρο θυμίζει το σχέδιο του Τόνι Μπλερ για κάρτες ταυτότητας, το οποίο ακυρώθηκε το 2010 από την τότε κυβέρνηση συνασπισμού Συντηρητικών και Φιλελεύθερων Δημοκρατών, με το επιχείρημα ότι αποτελούσε περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών.

