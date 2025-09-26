Ρωσία: Στα ύψη θα παραμείνουν οι αμυντικές δαπάνες μέχρι το... 2028

Η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να δαπανά μεγάλα ποσά για την άμυνα της ως το 2028, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με προσδοκίες περί λήξης του πολέμου σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, η Μόσχα θα μειώσει ελαφρώς τις στρατιωτικές της δαπάνες σε $151 δισ. το 2026 πριν τις αυξήσει εκ νέου στα $162 δισ. το 2027, κοντά δηλαδή στα τωρινά επίπεδα. Τέλος, το 2028, το ποσό που θα δαπανά η Ρωσία στην άμυνα θα φτάσει περίπου τα $156 δισ.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να φέρει τη Μόσχα αντιμέτωπη με μια τριετία διαρκών δημοσιονομικών ελλειμμάτων που θα διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στο 1,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ο δαπανηρός πόλεμος που ο Βλαντίμιρ Πούτιν διεξάγει στην Ουκρανία, τα υπέρογκα προγράμματα κοινωνικής στήριξης, στο πλαίσιο των οποίων ο Ρώσος πρόεδρος σκοπεύει να δαπανήσει περίπου $83 δισ., το 2026, αλλά και η μείωση των εσόδων από την ενέργεια ασκούν σημαντικές πιέσεις στην οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται όλο και πιο δύσκολο για την κυβέρνηση να καλύπτει το δημοσιονομικό της έλλειμμα μέσω έκτακτων παρεμβάσεων. Άλλωστε το Εθνικό Ταμείο Ευημερίας διαθέτει αυτή τη στιγμή μόλις $47.6 δισ. Εντούτοις το Κρεμλίνο σχεδιάζει να διαθέσει το 2026 περίπου... $60 δισ. για να στηρίξει την οικονομία, δημιουργώντας ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των πολιτικών της.