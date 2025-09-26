Ρωσία: Πλήρης ανευθυνότητα ΝΑΤΟ τα περί κατάρριψης αεροσκαφών μας

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι δεν θέλει να μιλήσει για δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg σύμφωνα με το οποίο Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν κατ’ ιδίαν τη Μόσχα ότι το ΝΑΤΟ προτίθεται να καταρρίψει οποιοδήποτε ρωσικό αεροσκάφος παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ευρώπης.

Το Bloomberg μετέδωσε, επικαλούμενο αξιωματούχους που είναι γνώστες της συνομιλίας, ότι οι πρέσβεις της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας έκαναν την προειδοποίηση σε συνάντηση στη Μόσχα.

Ερωτηθείς με ποιο τρόπο θα απαντήσει η Ρωσία εάν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: «Γνωρίζετε, δεν θέλω ούτε να συζητήσω γι' αυτό, είναι μια πολύ ανεύθυνη δήλωση».

Ο ίδιος προσέθεσε: «Είναι πολύ ανεύθυνο, επειδή είναι αβάσιμες οι κατηγορίες κατά της Ρωσίας ότι στρατιωτικά αεροσκάφη της παραβίασαν τον εναέριο χώρο και εισέβαλαν στους αιθέρες κάποιων. Δεν παρουσιάστηκε κανένα πειστικό αποδεικτικό στοιχείο».

Το ΝΑΤΟ έχει αναφέρει ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας στις 19 Σεπτεμβρίου, στον οποίο παρέμειναν επί 12 λεπτά πριν αναγκαστούν να απομακρυνθούν.

Τα κράτη του ΝΑΤΟ κατηγόρησαν τη Μόσχα για απερίσκεπτη και προκλητική συμπεριφορά.

Το περιστατικό στην Εσθονία σημειώθηκε εννέα μέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της. Η Βρετανία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι παραβιάσεις της Ρωσίας αυξάνουν τον κίνδυνο άμεσης ένοπλης αντιπαράθεσης με το ΝΑΤΟ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ