Τουσκ: Η Ρωσία έχει κακόβουλες προθέσεις απέναντι σε όλο τον κόσμο

«Όσοι συνορεύουν μαζί της είναι οι πρώτοι που το αισθάνονται», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός, καλώντας τους Ευρωπαίους να βρίσκονται «σε επαγρύπνηση».

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:35

Η Ρωσία έχει κακόβουλες προθέσεις απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο και η Ευρώπη είναι επιτέλους πιο ενωμένη στις απόψεις της σχετικά με την απειλή από τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν ήταν ποτέ τόσο ενωμένοι... πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Η Ρωσία έχει κακόβουλες προθέσεις απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο και όσοι συνορεύουν μαζί της είναι οι πρώτοι που το αισθάνονται», δήλωσε ο Τουσκ σε δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε για τα πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

