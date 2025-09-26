Νετανιάχου κατά δυτικών χωρών: Υποκύπτετε στον αντισημιτισμό

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε έντονα τις δυτικές χώρες που αναγνωρίζουν παλαιστινιακή κρατική υπόσταση κατηγορώντας τες ότι υποκύπτουν στις πιέσεις ακτιβιστών και άλλων που έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα.

«Αυτή την εβδομάδα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά και άλλων χωρών αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος. Το έπραξαν μετά τις φρικαλεότητες που διέπραξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου - φρικαλεότητες που επαινέθηκαν εκείνη την ημέρα από το 90% του παλαιστινιακού πληθυσμού», σημείωσε μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώπιον ψαλιδισμένου ακροατηρίου καθώς υπήρξαν αθρόες αποχωρήσεις από την αίθουσα λίγο πριν αρχίσει η ομιλία του.

Καθώς όλο και περισσότερες χώρες εντάσσονται στον κατάλογο εκείνων που υποστηρίζουν την παλαιστινιακή ανεξαρτησία, η πιο δεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ έκανε την πιο έντονη δήλωσή της μέχρι τώρα ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος.

«Ξέρετε τι μήνυμα έστειλαν στους Παλαιστίνιους οι ηγέτες που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος αυτή την εβδομάδα;» είπε ο Νετανιάχου. «Ενα πολύ σαφές μήνυμα: η δολοφονία Εβραίων πιάνει τόπο».

Η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους θα αποτελούσε «εθνική αυτοκτονία» για το Ισραήλ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Να ακόμη ένα μήνυμα προς τους δυτικούς ηγέτες: Το Ισραήλ δεν θα σας επιτρέψει να μας επιβάλετε ένα τρομοκρατικό κράτος. Δεν θα διαπράξουμε εθνική αυτοκτονία επειδή δεν έχετε το θάρρος να αντιμετωπίσετε εχθρικά μέσα ενημέρωσης και αντισημιτικά πλήθη που ζητούν ισραηλινό αίμα», δήλωσε.

Εμφανίστηκε ανένδοτος, παρά τη διεθνή κριτική, και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 Παλαιστίνιους στη Γάζα, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους της Λωρίδας, ενώ έχει αφήσει μεγάλο μέρος της περιοχής σε ερείπια.

«Με την πάροδο του χρόνου, πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες λύγισαν υπό την πίεση προκατειλημμένων μέσων ενημέρωσης, ριζοσπαστικών ισλαμιστικών κομμάτων και αντισημιτικών όχλων», είπε ο Νετανιάχου.

«Πίσω από κλειστές πόρτες, μας ευχαριστούν κατ' ιδίαν πολλοί από τους ηγέτες που μας καταδικάζουν δημόσια. Μου λένε πόσο εκτιμούν τις εξαιρετικές υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ, οι οποίες έχουν αποτρέψει, επανειλημμένα, τρομοκρατικές επιθέσεις στις πρωτεύουσές τους».

Ο Νετανιάχου ακολούθησε στο βήμα τους Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες που αυτή την εβδομάδα κατηγόρησαν το Ισραήλ για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Η ισραηλινή κυβέρνηση το έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι στέλνει τρόφιμα στον πληθυσμό της παλαιστινιακής περιοχής, κατηγορώντας πολλές χώρες ότι «ενέδωσαν» στη Χαμάς.

«Πάρτε για παράδειγμα τις ψευδείς κατηγορίες για γενοκτονία. Το Ισραήλ κατηγορείται ότι στοχοποιεί αμάχους, αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια», είπε, τονίζοντας ότι το Ισραήλ λαμβάνει μέτρα για να αποφύγει τις απώλειες μεταξύ αμάχων και να διασφαλίσει ότι δεν λιμοκτονεί ο πληθυσμός.

«Η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες και ως στηρίγματα για τον αηδιαστικό προπαγανδιστικό της πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, προπαγάνδα που ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης καταπίνουν ολόκληρη», πρόσθεσε.

«Μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου. Αλλά εμείς θυμόμαστε», είπε ο Νετανιάχου. Μιλώντας στα εβραϊκά, ο Ισραηλινός ηγέτης απευθύνθηκε προς τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα: «Δεν σας έχουμε ξεχάσει - ούτε για ένα δευτερόλεπτο».

Ο δεξιός Ισραηλινός ηγέτης, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ την Πέμπτη και θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τις οικογένειες των ομήρων και, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, από το ισραηλινό κοινό που έχει κουραστεί από τον πόλεμο.

Ο Νετανιάχου έχει διατηρήσει την ένθερμη υποστήριξη των ΗΠΑ, του σημαντικότερου συμμάχου και κύριου προμηθευτή όπλων του Ισραήλ. Ο Τραμπ δήλωσε στον ΟΗΕ την Τρίτη ότι οι κινήσεις για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους ενέχουν τον κίνδυνο να ανταμείψουν τη Χαμάς για «φρικτές θηριωδίες» και να ενθαρρύνουν τη συνέχιση της σύγκρουσης.

Πριν από την ομιλία του Νετανιάχου, το γραφείο του ανέφερε ότι δόθηκε εντολή να τοποθετηθούν μεγάφωνα στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων με τη Γάζα για να μεταδοθεί η ομιλία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μιλώντας μέσω βίντεο μετά την άρνηση έκδοσης βίζας από τις ΗΠΑ, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς καταδίκασε την Πέμπτη τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ως «πόλεμο γενοκτονίας». Ευχαρίστησε τις χώρες που πρόσφατα αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος, δεσμεύτηκε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα είναι έτοιμη να κυβερνήσει τη μεταπολεμική Γάζα και ζήτησε να αφοπλιστεί η Χαμάς και να μην έχει κανέναν ρόλο.