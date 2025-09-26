#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Φαίνεται πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα

Η συμφωνία θα φέρει πίσω τους ομήρους και θα τερματίσει τον πόλεμο, τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο.

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:00

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:00

«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα, είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία» δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο σε μουσουλμάνους ηγέτες, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Φαίνεται πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα. Θα σας ενημερώσουμε» τόνισε σύμφωνα με τους Times of Israel. 

«Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους.

