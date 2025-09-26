#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λεκορνού: Το ΔΝΤ δεν χτυπάει την πόρτα της Γαλλίας

Απέκλεισε την εφαρμογή του λεγόμενου «φόρου Ζουκμάν» ο νέος Γάλλος πρωθυπουργός. Στόχος η επιστροφή του ελλείμματος στο 3% το 2029.

Λεκορνού: Το ΔΝΤ δεν χτυπάει την πόρτα της Γαλλίας

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:01

O νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνού δήλωσε ότι πρόθεση του εξακολουθεί να είναι να προτείνει προϋπολογισμό για το 2026, λέγοντας ότι στοχεύει σε ένα σχέδιο με περικοπές δαπανών 6 δισ. ευρώ όπου το δημοσιονομικό έλλειμμα θα βρίσκεται στο 4,7% στο τέλος της επόμενης χρονιάς. 

Αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε σε έναν προϋπολογισμό από τώρα έως το τέλος της χρονιάς, το έλλειμμα το 2026 θα βρεθεί στο 6%, προειδοποίησε ο Λεκορνού. Ο ίδιος πάντως υπογράμμισε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν χτυπάει την πόρτα της Γαλλίας.

Ο Λεκορνού τόνισε σε συνέντευξή του στη Le Parisien ότι η επιστροφή του ελλείμματος στο 3% έως το 2029 αποτελεί δέσμευση προς τους εταίρους της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όπως μεταδίδει το Reuters, o νέος Γάλλος πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο λεγόμενος «φόρος Ζουκμάν» δεν είναι λύση για τα προβλήματα της χώρας και ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνησή του δεν θα εισάγει φόρο στους πλουσίους. Όπως είπε, ο προϋπολογισμός που θα παρουσιάσει κάποιοι φόροι θα αυξηθούν και κάποιοι θα μειωθούν. 

Ο ίδιος σημείωσε επίσης η αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης δεν θα βοηθήσει στην επίλυση βασικών ζητημάτων. 

