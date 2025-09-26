#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μόσχα: Ετοιμο να επαναλειτουργήσει το άθικτο τμήμα των Nord Stream

Μέρος του αγωγού φυσικού αερίου βρίσκεται στη θέση του και θα μπορούσε να αρχίσει να λειτουργεί αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ αφήνοντας αιχμές κατά Βερολίνου και Ουάσιγκτον.

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:17

Το εναπομείναν τμήμα των αγωγών Nord Stream, που μετέφεραν φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία και είχαν ανατιναχθεί πριν από τρία χρόνια, θα μπορούσε να τεθεί σύντομα σε λειτουργία, υποστήριξε το Κρεμλίνο.

«Η υπόλοιπη γραμμή βρίσκεται στη θέση της και θα μπορούσε να αρχίσει να λειτουργεί αυτή τη στιγμή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το σύστημα Nord Stream αποτελείται από δύο διπλούς αγωγούς, τον Nord Stream 1 (NS1) και τον Nord Stream 2 (NS2), που διασχίζουν τον βυθό της Βαλτικής Θάλασσας και φτάνουν στη Γερμανία. Μόνο ένας από τους τέσσερις αγωγούς, μέρος του NS2, παρέμεινε άθικτος μετά τις εκρήξεις του 2022.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει τον Μάιο ότι η διασφάλιση πως ο Nord Stream 2 δεν θα τεθεί σε λειτουργία είναι μέρος των προσπαθειών για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία ώστε να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία ελπίζει πως θα ολοκληρωθεί η έρευνα για τις εκρήξεις υπό γερμανική ηγεσία.

Τον περασμένο μήνα, ένας Ουκρανός συνελήφθη στην Ιταλία ως ύποπτος για την πραγματοποίηση των επιθέσεων, για τις οποίες η Ρωσία κατηγορεί άμεσα το Κίεβο. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις, ενώ η Ουκρανία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, και χαρακτηρίστηκαν τόσο από τη Μόσχα όσο και από τη Δύση ως ενέργεια δολιοφθοράς, περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Ο Πεσκόφ επανέλαβε σήμερα τη θέση του Κρεμλίνου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν εν μέρει την ευθύνη για την ενορχήστρωση των επιθέσεων.

«Ποιος, ας πούμε, το ανέχτηκε αυτό; Λοιπόν, είναι προφανές ότι χωρίς τη γνώση της κυβέρνησης (Τζο) Μπάιντεν, στις ΗΠΑ, τέτοιες ενέργειες από την πλευρά της Ουκρανίας και του καθεστώτος του Κιέβου θα ήταν αδύνατες», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Οι ΗΠΑ έχουν αρνηθεί οποιονδήποτε ρόλο στην επίθεση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

