#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανικά drones έπληξαν σταθμό άντλησης πετρελαίου στη ρωσική περιοχή Τσουβασία

Ο τοπικός κυβερνήτης Όλεγκ Νικολάεφ δήλωσε ότι η επίθεση έγινε κοντά στο χωριό Κόναρ, σε απόσταση περίπου 1.200 χιλιομέτρων από το ουκρανικό έδαφος.

Ουκρανικά drones έπληξαν σταθμό άντλησης πετρελαίου στη ρωσική περιοχή Τσουβασία

Δημοσιεύθηκε: 27 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:17

Ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν σήμερα σταθμό άντλησης πετρελαίου στην ρωσική περιοχή Τσουβασία, στις όχθες του ποταμού Βόλγα, με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία της μονάδας, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Όλεγκ Νικολάεφ σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο Νικολάεφ δήλωσε ότι η επίθεση έγινε κοντά στο χωριό Κόναρ, σε απόσταση περίπου 1.200 χιλιομέτρων από το ουκρανικό έδαφος. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα και έχουν προκληθεί μόνο «μικρές ζημιές».

Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις με drone σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές τις τελευταίες εβδομάδες, θέτοντας ως στόχο διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς εξαγωγής για να μειώσει τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές, να εντείνει την εγχώρια δυσαρέσκεια και να ωθήσει το Κρεμλίνο σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πυραύλους Tomahawk ζήτησε ο Ζελένσκι από τον Τραμπ

Ρωσία: Ανεύθυνες οι απειλές Ζελένσι ότι θα πλήξει το Κρεμλίνο

Yπερπτήσεις drones και στη βόρεια Γερμανία

Ρωσικό διυλιστήριο έπληξαν ουκρανικά drones στο Κρασνοντάρ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο