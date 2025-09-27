Το ευρώ βάζει ρότα για να ξεπεράσει τα 1,20 δολ.

Η μεγαλύτερη άνοδος του ευρώ από το 2017 έχει ακόμη δρόμο, προβλέπουν οι τράπεζες της Wall Street, καθώς η ευρεία στροφή των παγκόσμιων επενδυτών για την αντιστάθμιση της έκθεσής τους στο δολάριο υποδηλώνει ότι το ενιαίο νόμισμα σύντομα θα οδηγηθεί πάνω από τα 1,20 δολ.

Το ευρώ έχει ενισχυθεί περισσότερο από 12% έναντι του δολαρίου ήδη φέτος, καθώς το μείγμα ανανεωμένης αισιοδοξίας για την ανάπτυξη της ευρωζώνης και φόβων για την ατζέντα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δημιουργήσει την «παγκόσμια στιγμή του ευρώ», όπως είπε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Στις αρχές του μήνα έφτασε σε υψηλό τετραετίας, πάνω από τα 1,19 δολάρια.

Μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs, JPMorgan και UBS, θεωρούν ότι το ευρώ, το οποίο έκτοτε έχει υποχωρήσει ελαφρώς στα 1,17 δολάρια, θα ξεπεράσει το όριο των 1,20 δολ. τους επόμενους μήνες, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνεχίζει να μειώνει τα επιτόκια, περικόπτοντας μέρος του οφέλους από τη διακράτηση περιουσιακών στοιχείων σε δολάρια.

Σημαντικός παράγοντας για την ανοδική κίνηση του ευρώ ήταν η βιασύνη των επενδυτών να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους στο δολάριο, μέσω συμβολαίων που στην πραγματικότητα αποτελούν ένα στοίχημα για το ευρώ έναντι του δολαρίου, σημειώνουν οι Financial Times.

«Μόλις είδαμε την κορυφή του παγόβουνου» των παγκόσμιων επενδυτών που αντιστάθμιζαν την έκθεσή τους στο δολάριο, δήλωσε ο Peter Schaffrik, παγκόσμιος μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής στην RBC Capital Markets.

«Είναι η εκκίνηση της αδυναμίας του δολαρίου και θα ακολουθήσουν περισσότερα», πρόσθεσε.

Ειδικότερα, μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία σε ορισμένες χώρες αυξάνουν τα επίπεδα αντιστάθμισης κινδύνου του δολαρίου, παρατηρούν αναλυτές. Η Goldman Sachs αναμένει ότι το ευρώ θα φτάσει τα 1,25 δολάρια στους επόμενους 12 μήνες. Η JPMorgan αναμένει ότι θα φτάσει τα 1,22 δολάρια μέχρι τον Μάρτιο. Η UBS Investment Bank προβλέπει ισοτιμία στα 1,23 δολάρια πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Κατά μέσο όρο, αναλυτές των επενδυτικών τραπεζών εκτιμούν ότι το ενιαίο νόμισμα θα ξεπεράσει το επίπεδο του 1,20 δολ. το τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους, σύμφωνα με εκτιμήσεις που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αυτό θα επιβάρυνε τους Ευρωπαίους εξαγωγείς και θα δοκίμαζε επίσης την άνεση της ΕΚΤ με την ανατίμηση του νομίσματος.

Το κόστος για τους Ευρωπαίους επενδυτές που απαιτείται για την αντιστάθμιση της έκθεσής τους σε δολάριο συνδέεται με τα αμερικανικά επιτόκια, τα οποία προβλέπεται ότι θα μειωθούν κατά το επόμενο έτος, γεφυρώνοντας μέρος του χάσματος με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ. Ειδικοί σε θέματα συναλλάγματος αναμένουν ότι αυτό θα τροφοδοτήσει ακόμη μια έκρηξη αντιστάθμισης της δολαριακής συναλλαγματικής ισοτιμίας.

«Καθώς η διαφορά επιτοκίων κλείνει... η αντιστάθμιση κινδύνου ενδεχομένως θα γίνει πιο εφαρμόσιμη», δήλωσε η Jackie Bowie, επικεφαλής της συμβουλευτικής Chatham Financial για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Οι εξαγωγείς της Ευρώπης έχουν ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το πλήγμα που θα υποστούν τα κέρδη τους από ένα ισχυρό ευρώ και έχουν προειδοποιήσει ότι το παρατεταμένο ράλι θα τους επιβαρύνει περισσότερο.

Αν το ευρώ ξεπεράσει τα 1,20 δολάρια θα προκύψουν επίσης ερωτήματα σχετικά με το εάν η ΕΚΤ θα πρέπει να επιτρέψει τη μείωση των επιτοκίων, δεδομένης της πιθανότητας καθοδικής πίεσης στον πληθωρισμό από την ενίσχυση του ευρώ.

Το επίπεδο των 1,20 δολαρίων αποτελεί οριακό σημείο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, δήλωσε ο Tomasz Wieladek, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής στην T Rowe Price. Ο Λουίς ντε Γκίντος, αρμόδιος για τον καθορισμό των επιτοκίων της ΕΚΤ, δήλωσε τον Ιούλιο ότι η συναλλαγματική ισοτιμία πέρα από αυτό το επίπεδο θα έκρυβε «πολλές περιπλοκές».

Ωστόσο, ο Ντόμινικ Μπάνινγκ, επικεφαλής στρατηγικής συναλλαγματικών ισοτιμιών της G10 στη Nomura, δήλωσε ότι τυχόν αργή αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας θα ανησυχούσε λιγότερο τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, δεδομένου ότι θα βοηθούσε στην αντιστάθμιση των πληθωριστικών πιέσεων που προκύπτουν από την αύξηση της ζήτησης.

Μεγαλύτερη ανησυχία θα προέκυπτε «αν το ευρώ ανέβαινε ραγδαία σε μια εποχή που η εγχώρια ζήτηση αποδυναμωνόταν και, ως εκ τούτου, η ισχύς του νομίσματος επιδείνωνε τις τάσεις αποπληθωρισμού», πρόσθεσε.

Ορισμένες τράπεζες, ωστόσο, τραβούν αντίστροφη ρότα: η Citi προβλέπει ότι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου θα φτάσει τα 1,10 δολάρια τους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες, «ενώ υπάρχει ένδειξη για πιθανή επιτάχυνση των ΗΠΑ».

Μακροπρόθεσμα, άλλοι επισημαίνουν μια ευρύτερη διαφοροποίηση μακριά από τα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια, η οποία αναμένεται να ωφελήσει το ευρώ. Οι κεντρικές τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν τις κατανομές τους σε ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο από το think tank OMFIF.

«Η ανατίμηση του ευρώ έχει διαρθρωτικές παραμέτρους, καθώς οι διαχειριστές των αποθεματικών νομισμάτων αρχίζουν να στρέφονται από τις ΗΠΑ και η Fed μειώνει τα επιτόκια», δήλωσε ο Wieladek.