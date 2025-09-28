#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πρώτη η ακροδεξιά στη Γερμανία σε νέα δημοσκόπηση

Στα τάρταρα η δημοτικότητα του καγκελαρίου Μερτς, που χάνει έδαφος με αστραπιαίες ταχύτητες. Καμία συνεργασία δεν θα κέρδιζε πλειοψηφία αν γίνονταν εκλογές σήμερα, παρά μόνο αν συμμετείχε και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Δημοσιεύθηκε: 28 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:02

 Πρώτη δύναμη την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και αύξηση της δυσαρέσκειας στο πρόσωπο του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα εξασφάλιζε πλειοψηφία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της BILD, η AfD παραμένει η ισχυρότερη πολιτική δύναμη με 26%, χωρίς μεταβολή του ποσοστού της από την προηγούμενη μέτρηση, όπως και η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), στο 25% και στη δεύτερη θέση. Σταθερό στο 15% βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και ακολουθούν οι Πράσινοι με 12% (+1%) και η Αριστερά με 11% (χωρίς μεταβολή). Η Συμμαχία «Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) με 4% και οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 3% εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το όριο εισόδου στην Bundestag.

«Το 11% των ψήφων πηγαίνει σε κόμματα τα οποία δεν φθάνουν το 5%, ενώ τόσο ο συνασπισμός CDU/CSU - SPD με 40% όσο και η συνεργασία SPD-Πρασίνων-Αριστεράς με 37% δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία του 45% για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Πλειοψηφία θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν η CDU/CSU με την AfD», σχολιάζει ο επικεφαλής του INSA Χέρμαν Μπίνκερτ.

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 65% (+3%) των ερωτηθέντων δηλώνει δυσαρεστημένο από το έργο του Φρίντριχ Μερτς ως καγκελάριου, ενώ ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 23% (-3%) και «δεν ξέρω» απαντά το 12%. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιούνιο δυσαρέσκεια για το έργο του καγκελάριου εξέφραζε το 45%.

