ΟΗΕ: Ξανά σε ισχύ οι κυρώσεις κατά του Ιράν

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ στις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επαναφορά των κυρώσεων δεν πέρασε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Παρασκευή, αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος. Εννέα από τις 15 χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την καταψήφισαν και δύο απείχαν.

«Η διπλωματία εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή – μια συμφωνία παραμένει η καλύτερη έκβαση για τον ιρανικό λαό και τη διεθνή κοινότητα. Για να συμβεί αυτή, το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει σε απευθείας συνομιλίες, που θα διεξαχθούν καλή τη πίστει, χωρίς υπεκφυγές ή παραπλάνηση», υπογραμμίζει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σε ανακοίνωσή του, καλώντας τις υπόλοιπες χώρες «να εφαρμόσουν αμέσως» τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα υπερασπιστεί αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα εθνικά της συμφέροντα και κάθε ενέργεια που έχει στόχο να υπονομεύσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του λαού της θα αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη απάντηση», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της χώρσας.

Παράλληλα, κατήγγειλε την «αδικαιολόγητη» επαναφορά των «παράνομων» κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών και κάλεσε τις χώρες να μην τις εφαρμόσουν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να αποτρέψει την αναβίωση μηχανισμών για την εφαρμογή κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, μετά την επαναφορά τους σε βάρος της Τεχεράνης.

«Σας καλούμε να αποτρέψετε την όποια προσπάθεια να αναβιώσουν οι μηχανισμοί κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κυρώσεων και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων», ανέφερε ο Αραγτσί σε επιστολή που αναρτήθηκε στο Χ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αναγνωρίσει καμία προσπάθεια για την παράταση, αναβίωση ή εφαρμογή των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία χαιρέτισαν την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη «να απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια κλιμάκωσης» και «να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της». Σε κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών υπογραμμίζεται πως θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με στόχο «την αναζήτηση διπλωματικής λύσης που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Το Ιράν υπερασπίζεται το κυριαρχικό δικαίωμά του να διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως για την παραγωγή ενέργειας, ενώ αρνείται κατηγορηματικά πως επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

