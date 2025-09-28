#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ενισχύει την παρουσία του στη Βαλτική το ΝΑΤΟ

Μετά τα περιστατικά υπερπτήσεων drones στη Δανία, η Συμμαχία στέλνει μια αντιαεροπορική φρεγάτα και επιστρατεύει σειρά πολυτομεακών μέσων για πληροφορίες, επιτήρηση και αναγνώριση.

Δημοσιεύθηκε: 28 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:52

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει την αποστολή του στη Βαλτική Θάλασσα με μια αντιαεροπορική φρεγάτα και άλλα μέσα, σε απάντηση στις διεισδύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία.

Άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) παρατηρηθήκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας το βράδυ της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, έπειτα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

Σε απάντηση, το ΝΑΤΟ «θα έχει ακόμη πιο αυξημένη επαγρύπνηση με νέα πολυτομεακά μέσα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας», τόνισε ανακοίνωση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που εστάλη μέσω email στο Reuters.

Η Συμμαχία ανέφερε ότι τα νέα μέσα περιλαμβάνουν «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης και τουλάχιστον μία αντιαεροπορική φρεγάτα».

Ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι δεν θα παράσχουν λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες συνεισφέρουν τα επιπλέον μέσα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

