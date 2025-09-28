#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κίνα: Θανατική ποινή με αναστολή σε βάρος πρώην υπουργού

Το δικαστήριο της Τσανγκτσούν ανέστειλε την ποινή για δύο χρόνια, σημειώνοντας πως ο ίδιος ο πρώην υπουργός Γεωργίας Τανγκ Ρεντζιάν ομολόγησε τα εγκλήματά του. Δωροδοκήθηκε συνολικά με 37,6 εκατ. δολ. σε περίοδο 17 ετών.

Δημοσιεύθηκε: 28 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:02

Ο Τανγκ Ρεντζιάν, ο πρώην υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων της Κίνας, καταδικάστηκε σε θάνατο με αναστολή για δωροληψία από δικαστήριο στην επαρχία Τζιλίν, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Τανγκ έλαβε δωροδοκήματα, μεταξύ άλλων χρήματα και ακίνητα, αξίας άνω των 268 εκατομμυρίων γουάν (37,6 εκατομμύρια δολάρια), σε διάφορες θέσεις που ανέλαβε από το 2007 έως το 2024, αναφέρει το Xinhua.

Το δικαστήριο της Τσανγκτσούν ανέστειλε τη θανατική ποινή του για δύο χρόνια, σημειώνοντας πως ο ίδιος ομολόγησε τα εγκλήματά του.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας απέβαλε τον Τανγκ τον Νοέμβριο του 2024, έξι μήνες αφού βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας από την επιτροπή κατά της διαφθοράς και απομακρύνθηκε από τη θέση του.

Η έρευνα σε βάρος του Τανγκ ακολούθησε ανάλογες έρευνες σε βάρος του υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφού και του προκατόχου του Γουέι Φενγκχέ.

Ο Τανγκ διετέλεσε κυβερνήτης της δυτικής επαρχίας Γκανσού από το 2017 έως το 2020 προτού αναλάβει καθήκοντα υπουργού Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων.

Τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε πως η διαφθορά αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και παραμένει σε άνοδο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

