Κρίσιμη συνάντηση σήμερα Νετανιάχου με Τραμπ για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να έχει μια κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σήμεραΔευτέρα, καθώς από την Ουάσινγκτον διατυπώνονται ισχυρισμοί ότι ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίσκεται σχεδόν στην τελική του φάση.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η συνάντηση - η τέταρτη μεταξύ των δύο συμμάχων από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο - έρχεται μετά τη γνωστοποίηση ενός 21-σημείου σχεδίου από τον Αμερικανό πρόεδρο, το οποίο παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη σε περιφερειακούς ηγέτες, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για μεγαλεία στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social την Κυριακή. «Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, πρώτη φορά στην ιστορία. Θα το πετύχουμε».

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ δεν επιβεβαιώνονται πάντα, και τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς δηλώνουν ότι πρέπει να μελετήσουν το σχέδιο. Την Παρασκευή, ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε Αμερικανούς συντάκτες σε μια ενημέρωση ότι το Ισραήλ θα σχολιάσει το θέμα μόνο μετά τη συνάντηση της Δευτέρας. Η Χαμάς δήλωσε ότι δεν έχει δει ακόμα το σχέδιο.