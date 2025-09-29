#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραήλ: Αναχαιτίσαμε ακόμη έναν πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι

Συναγερμός είχε σημάνει νωρίτερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και σε οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Ισραήλ: Αναχαιτίσαμε ακόμη έναν πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:27

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι από την Υεμένη.

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός σε αρκετές περιοχές του κεντρικού Ισραήλ και σε οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν ξανά επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει από την Υεμένη περίπου 90 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Υεμένη: Τουλάχιστον δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τις ισραηλινές επιδρομές στη Σαναά

Ισραηλινή επιδρομή κατά των Χούθι στη Σαναά

Ισραήλ: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στην πόλη Εϊλάτ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Drone από την Υεμένη έπληξε την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ, πολλοί τραυματίες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο