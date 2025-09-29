#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δεκάδες ουκρανικά drones κατέρριψε η Ρωσία

Η επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έλαβε χώρα στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΑΜ.

Δεκάδες ουκρανικά drones κατέρριψε η Ρωσία

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:40

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 84 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ουκρανία: Η Ευρώπη βουλιάζει σε κινούμενη άμμο

Βανς: Εξετάζουμε το αίτημα από το Κίεβο για πυραύλους Tomahawk

Ενισχύει την παρουσία του στη Βαλτική το ΝΑΤΟ

Ολονύχτιο μπαράζ ρωσικών drones και πυραύλων στην Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο