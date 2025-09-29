Κινήσεις για παράκαμψή του βέτο Ορμπαν για ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ηγείται μιας προσπάθειας να «ξεμπλοκάρει» το αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, παρά την αντίθεση της Βουδαπέστης, λίγο πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Συγκεκριμένα ο Κόστα ζητά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να υποστηρίξουν την πρότασή του για διευκόλυνση της διαδικασίας εισόδου νέων χωρών στην Ένωση, μεταδίδει το Politico. Ο υφιστάμενος κανονισμός προβλέπει, ότι και τα 27 μέλη της ΕΕ πρέπει να εγκρίνουν κάθε στάδιο της ενταξιακής διαδικασία ενός κράτος, ώστε αυτό να εισχωρήσει στο μπλοκ. Συνεπώς, αρκεί η αντίθεση ενός μέλους, (π.χ. της Ουγγαρίας), για να «κωλύσει» το αίτημα εισόδου ενός τρίτου μέρους, (π.χ. της Ουκρανίας).

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει ωστόσο και η Μολδαβία.

Σε μια προσπάθεια να επιλύσει το ζήτημα αυτό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προτείνει η έναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει μια χώρα για να ενταχθεί στο μπλοκ, να γίνεται εφόσον το αίτημα της τελευταίας εγκριθεί από μια ειδική πλειοψηφία και όχι το σύνολο των κρατών μελών.

Στο πλαίσιο αυτό τα ενταξιακά αιτήματα τρίτων χωρών θα μπορούσαν να προχωρήσουν ακόμη και αν μία ή δύο ευρωπαϊκές χώρες είναι αντίθετες με αυτό, σύμφωνα με πηγές.

Παρότι για να «κλείσει» κάθε θεματική ομάδα θα εξακολουθεί να απαιτείται ομοφωνία, η πρόταση Κόστα θα διευκολύνει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και θα επιτρέψει στην Ουκρανία και τη Μολδαβία να ξεκινήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα συμφωνούν με τα πρότυπα που έχει καθορίσει η Ένωση.

Πηγές αναφέρουν επίσης ότι ο Κόστα πίεζε τους Ευρωπαίους ηγέτες να συμφωνήσουν με την πρόταση αυτή και κατά τη διάρκεια διμερών συνομιλιών που είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

«Η διεύρυνση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», δήλωσε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές αυτές. «Τη θεωρεί ως την πιο σημαντική γεωπολιτική επένδυση που μπορεί να κάνει η ΕΕ. Γι' αυτό πιστεύει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η συζήτηση για τρόπους ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ουκρανίας μπορούν να μεταφραστούν σε απτά βήματα».

Η Μάρτα Κος, Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, θα μεταβεί στην Ουκρανία τη Δευτέρα, καθώς η χώρα ολοκληρώνει τη διαδικασία ελέγχου όλων των προς μεταρρύθμιση θεμάτων σε «χρόνο ρεκόρ», σύμφωνα με την ίδια.

«Η Ουκρανία έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας και είναι έτοιμη» για το επόμενο βήμα, το οποίο όμως «εξαρτάται από τα κράτη μέλη», είπε χαρακτηριστικά η Κος.