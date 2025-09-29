Συμφωνία-ρεκόρ $55 δισ. για την εξαγορά της EA

Kοινοπραξία με χρηματοδότηση από τη Σαουδική Αραβία εξαγοράζει την εταιρεία παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts και θα την αποσύρει από το χρηματιστήριο.

Την κοινοπραξία συνέστησαν ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Silver Lake, σε μια συμφωνία ύψους 55 δισ. δολαρίων.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, αυτή είναι η μεγαλύτερη εξαγορά μέσω δανεισμού στην ιστορία.

Η συμφωνία αποτιμά τις μετοχές της EA στα 210 δολάρια η καθεμία, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

Ένα ντιλ με δανεισμό τέτοιου μεγέθους ξεπερνά σε αξία το προηγούμενο ρεκόρ των 45 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της εταιρείας κοινής ωφέλειας TXU το 2007.

«Η Electronic Arts είναι μια εξαιρετική εταιρεία, με μια διοικητική ομάδα παγκόσμιας κλάσης και ένα τολμηρό όραμα για το μέλλον», δήλωσε ο Κούσνερ, ο οποίος ανέφερε πως «μεγάλωσε παίζοντας τα παιχνίδια της».

Η EA, με έδρα το Redwood City στην Καλιφόρνια, διαθέτει μία από τις πλουσιότερες συλλογές παιχνιδιών, με κορυφαία franchise όπως τα EA Sports FC, Madden NFL και The Sims.

Ο επί μακρόν διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άντριου Γουίλσον, θα διατηρηθεί στη θέση του από την πλευρά των αγοραστών, συνεχίζοντας να ηγείται της EA ως ιδιωτικής εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα προέλθει από 36 δισ. δολάρια σε ίδια κεφάλαια που θα εισφέρει η ομάδα των αγοραστών, καθώς και δάνειο ύψους 20 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα τεράστιο στοίχημα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη της EA, επιτρέποντας στο επενδυτικό σχήμα να διαχειριστεί το μεγάλο χρέος που αναλαμβάνει σε μια εταιρεία η οποία παραδοσιακά διατηρούσε περιορισμένο καθαρό δανεισμό.