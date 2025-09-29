#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αποσύρεται η Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη Βασανιστηρίων

Με τον τρόπο αυτό η Μόσχα απαντά στην άρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης να δεχθεί τη συμμετοχή Ρώσου αντιπροσώπου σε επιτροπή που επιβλέπει τη σύμβαση.

Αποσύρεται η Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη Βασανιστηρίων

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:50

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα νόμο που αποκηρύττει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, σύμφωνα με κυβερνητική ιστοσελίδα.

Το ρωσικό κοινοβούλιο τάχθηκε προηγουμένως υπέρ της απόσυρσης της χώρας από τη σύμβαση, την οποία είχε επικυρώσει η Μόσχα το 1998.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψήφισε το κοινοβούλιο, η αποκήρυξη από την Ρωσία έρχεται σε απάντηση προς την άρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης να δεχθεί τη συμμετοχή Ρώσου αντιπροσώπου σε επιτροπή που επιβλέπει τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κρεμλίνο: Στηρίζει το κάλεσμα Τραμπ για απαγόρευση των βιολογικών όπλων

Η Ρωσία αυξάνει τον ΦΠΑ στο 22%, πιέζει το έλλειμμα

«Ψυχραιμία και ενότητα» έναντι των ρωσικών προκλήσεων ζητά το Βερολίνο

Έκθεση ΟΗΕ: Ρώσοι γιατροί εμπλέκονται σε βασανιστήρια κρατουμένων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο