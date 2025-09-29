#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραήλ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για 14η φορά

Διατηρούνται στο 4,5%. Τα οικονομικά στοιχεία υποστηρίζουν το χαμηλότερο κόστος δανεισμού, αλλά λόγω του πολέμου κυριαρχούν φόβοι για πιθανή ενίσχυση του πληθωρισμού και επιβολή οικονομικών κυρώσεων από την ΕΕ.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:39

Η κεντρική τράπεζα του Ισραήλ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για 14η συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις του διετούς πολέμου στη Γάζα.

Η Τράπεζα του Ισραήλ διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 4,5%, σύμφωνα με τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ -τον πιο ένθερμο υποστηρικτή του- απόψε Δευτέρα, καθώς αυξάνεται η πίεση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η αισιοδοξία της Ουάσιγκτον ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία οδήγησε το σέκελ να ανέβει στο υψηλότερο επίπεδό του από τα μέσα Ιουλίου.

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι τα οικονομικά στοιχεία υποστηρίζουν το χαμηλότερο κόστος δανεισμού, αλλά αναμένουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα παραμείνουν επιφυλακτικοί, δεδομένης της πιθανότητας οι περιορισμοί στην προσφορά να ενισχύσουν τον πληθωρισμό και της αυξανόμενης απειλής οικονομικών κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση -τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Ισραήλ.

Ο πληθωρισμός στο Ισραήλ έχει υποχωρήσει εντός του εύρους-στόχου της κυβέρνησης, που κυμαίνεται από 1% έως 3% σε ετήσιους όρους. Η ανάπτυξη παρέμεινε κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα και οι προβλέψεις για το τρέχον έτος συρρικνώθηκαν λόγω του πολέμου με το Ιράν και της κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

